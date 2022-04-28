Верхнетекетский район, Томская область, 28 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Верхнетекетском районе Томской области специалисты устанавливают причину смертельного пожара в жилом доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, трагедия произошла в ночь на 28 апреля.

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Сигнал о возгорании в деревянном двухквартирном доме в посёлке Катайга поступил около 3:20. К моменту приезда пожарных, горели веранда и крыша дома. Силами шести человек пожар был ликвидирован в течение часа.

В результате обрешётка крыши над одной из квартир сгорела полностью и обрушилась. На месте обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины. Во второй квартире обгорело потолочное перекрытие, закоптились стены и потолок.