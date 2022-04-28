Москва, 28 апреля 2022, 10:59 — REGNUM В РФ наблюдается галопирующая инфляция, которая отрицательно сказывается на инвестиционно-потребительских ожиданиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, отвечая на вопрос, грозит ли РФ гиперинфляция.
«В теории гиперинфляцию оценочно отсчитывают от 100%, — сказал Остапкович. — Но бывает, что начинают считать от 50%. До 10% – это ползучая инфляция, от 10% до 50% – это галопирующая инфляция. А вот от 50% – это гиперинфляция. У нас сейчас примерно 17%. Ползучая инфляция абсолютно гасится денежно-кредитными мерами, и ничего страшного в ней нет. В Америке сейчас 8%, в Европе – 5%. С ней легко бороться. С галопирующей уже сложнее. Чем она плоха? Предприниматели не знают, что будет дальше, и не могут построить нормальный бизнес-план. Каким будет поведение поставщиков, заказчиков, сколько будет стоить оборудование? И для Центрального банка РФ основной фактор для принятия решения о денежно-кредитной политике – это инвестиционно-потребительские ожидания».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, как может вырасти инфляции в России при негативном сценарии.
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