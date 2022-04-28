Москва, 28 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В РФ наблюдается галопирующая инфляция, которая отрицательно сказывается на инвестиционно-потребительских ожиданиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, отвечая на вопрос, грозит ли РФ гиперинфляция.

josep salvia i boté Инфляция

«В теории гиперинфляцию оценочно отсчитывают от 100%, — сказал Остапкович. — Но бывает, что начинают считать от 50%. До 10% – это ползучая инфляция, от 10% до 50% – это галопирующая инфляция. А вот от 50% – это гиперинфляция. У нас сейчас примерно 17%. Ползучая инфляция абсолютно гасится денежно-кредитными мерами, и ничего страшного в ней нет. В Америке сейчас 8%, в Европе – 5%. С ней легко бороться. С галопирующей уже сложнее. Чем она плоха? Предприниматели не знают, что будет дальше, и не могут построить нормальный бизнес-план. Каким будет поведение поставщиков, заказчиков, сколько будет стоить оборудование? И для Центрального банка РФ основной фактор для принятия решения о денежно-кредитной политике – это инвестиционно-потребительские ожидания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, как может вырасти инфляции в России при негативном сценарии.