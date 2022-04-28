Кемерово, , 11:00 — REGNUM Учёные Кемеровского госуниверситета разработали математическую модель создания оптимальной рецептуры разных видов карамели, обогащённой апельсиновым, яблочным, клюквенным и брусничным соками, а также экстрактами мать-и-мачехи, мяты и корня лопуха. Об этом рассказали в Ассоциации поддержки научных исследований.

Яблоки в карамели Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Отмечается, что определены дозировки компонентов карамели и представлены уравнения для расчёта дозировок.

По данным учёных, карамель будет полезна для людей с диагнозом II типа сахарного диабета.

«Одним из самых распространенных заболеваний XXI века является сахарный диабет II типа. По оценкам специалистов, сахарный диабет является девятой и 21-й причиной смерти в странах третьего эшелона среди мужчин и женщин соответственно. В России по состоянию на 1 июня 2020 года количество зарегистрированных случаев составляет 4 833 923 человека, из которых, прирост числа новых пациентов за год составил 169 451 человек», — отметила кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры технологии продуктов питания животного происхождения Технологического института пищевой промышленности КемГУ Анастасия Колбина.

Проект будет представлен на II Международной научно-исследовательской конференции по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству (CFSA 2022) 12 мая.