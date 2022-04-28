Порт-о-Пренс, , 11:19 — REGNUM По меньшей мере 18 человек погибли с 24 по 27 апреля в результате войны за контроль над северным Гаити, развязанной преступными бандами. Об этом сообщает новостное агентство Prena Latina.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

В столкновения были вовлечены несколько сотен человек. Помимо бандитов, жертвами разборок оказались несколько мирных жителей, в том числе трое детей. Вооружённые люди заблокировали въезд и выезд из северной части Порт-о-Пренса, в то время как южная часть города находится в относительной безопасности, поскольку контролируется относительно стабильной преступной группировкой.

Контроль преступных группировок в Гаити существенно вырос в последние годы, несмотря на обещания правительства навести в стране порядок и восстановить законную власть.

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