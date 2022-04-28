Москва, , 10:56 — REGNUM Вопросом находящегося в заключении в США российского гражданина Виктора Бута в России занимаются и будут заниматься. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет здесь понимания того, что есть какая-то степень возрастающего внимания или уменьшающегося внимания к человеку в связи с политической ситуацией или какой-то конъюнктурой. Бутом занимались, занимаются и будут заниматься, [как это было с Константином] Ярошенко, [Марией] Бутиной», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.