Санкт-Петербург, 23 декабря, 2009, 13:57 — ИА Регнум. Количество бездомных в Санкт-Петербурге в 2009 году увеличилось почти на 1 тыс. человек и составляет 29 тыс. уличных бездомных. Об этом корреспонденту ИА ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 23 декабря, в Региональной благотворительной общественной организации "Ночлежка".

В "Ночлежке" рассказали также, что более чем на 30% возросло обращений к специалистам "Дневной службы" организации. А палатка "Пункт Обогрева" с трудом принимала всех замерзающих в холодное время. В течение года работа "Ночного автобуса" находилась под угрозой срыва из-за поломок транспорта и нехватки финансирования. Удалось организовать ремонт приюта для бездомных стариков и инвалидов и заменить часть оборудования на средства, которые собрали гости благотворительного бала "Милость всем миром".

Летом волонтеры организации провели акцию "Дамы в очередь", в результате которой администрация Санкт-Петербурга подготовила рекомендательные письма в городские дома ночного пребывания о создании специальных мест для бездомных женщин. По проблеме бездомности были организованы круглые столы и рабочие встречи, в которых участвовали представители государственных и негосударственных учреждений. Закончен и издан "Анализ эффективности паспортно-регистрационной системы России".

Осенью запущена общественная кампания по изменению системы регистрации в РФ. Заработал проект по доступности здравоохранения для граждан РФ без регистрации. В ноябре на Боровой улице, 112 снова установлена палатка Пункта обогрева, а 25 декабря при поддержке города откроется второй пункт - на Коломяжском проспекте, 4А. В 2009 году "Ночлежке" помогали 76 волонтеров, Международный Женский клуб и Благотворительный фонд "Милость", петербуржцы пожертвовали через систему Уникасса 67 тыс. рублей, а городская администрация выделила 500 тыс. рублей.