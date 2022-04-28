Токио, 28 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Правительство Японии по дипломатическим каналам выступило против планов Сеула провести топографо-геодезические работы на островах Токто в Японском море. Об этом 27 апреля сообщила газета «Sankei Shimbun».

Cha.go.kr Острова Токто

Сообщается, что правительство Южной Кореи намерено провести работы на островах и в прибрежных водах с использованием дронов.

Между тем в МИД Южной Кореи сообщили, что отклонили необоснованные претензии Токио, подчеркнув, что острова с исторической, географической точек зрения и по международному праву являются территорией Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, Члены делегации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля встретились 26 апреля с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

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