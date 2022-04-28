Тирасполь, , 10:55 — REGNUM Подписание договора о мире главой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским и президентом Молдавии Майей Санду позволило бы урегулировать приднестровский конфликт. Об этом 28 апреля заявил РИА Новости глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если хотите, это приглашение молдавских политиков к отказу от иллюзий и переходу к реалистичному подходу, учитывающему объективную реальность», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что Тирасполь открыт для диалога с Кишинёвом. Приднестровская сторона неоднократно выступала с предложениями о переговорах на высшем уровне, но все письменные инициативы были проигнорированы молдавской стороной.

Напомним, с начала недели в Приднестровье было обстреляно из гранатомётов здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также произошли два взрыва на военном аэродроме. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк», также неизвестные стреляли возле арсенала в селе Колбасня. В республике ввели «красный» код террористической угрозы. Санду обвинила в этом приднестровцев и заявила, что не видит повода для общения с Красносельским.

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