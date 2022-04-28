Тирасполь, 28 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Подписание договора о мире главой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским и президентом Молдавии Майей Санду позволило бы урегулировать приднестровский конфликт. Об этом 28 апреля заявил РИА Новости глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«Если хотите, это приглашение молдавских политиков к отказу от иллюзий и переходу к реалистичному подходу, учитывающему объективную реальность», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что Тирасполь открыт для диалога с Кишинёвом. Приднестровская сторона неоднократно выступала с предложениями о переговорах на высшем уровне, но все письменные инициативы были проигнорированы молдавской стороной.

Напомним, с начала недели в Приднестровье было обстреляно из гранатомётов здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также произошли два взрыва на военном аэродроме. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк», также неизвестные стреляли возле арсенала в селе Колбасня. В республике ввели «красный» код террористической угрозы. Санду обвинила в этом приднестровцев и заявила, что не видит повода для общения с Красносельским.