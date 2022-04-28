Благовещенск, , 10:58 — REGNUM Мост, соединяющий столицу Амурской области Благовещенск с китайским городом Хэйхэ полностью готов, но движение по нему не открывают из-за пандемии коронавируса. Об этом в прямом эфире 28 апреля заявил глава региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он назвал причиной заминки в закпуске движения по мосту эпидситуацию в Китае и политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в этой стране. В Амурской области ситуация с распространением инфекции пока такова, что масочный режим в общественных местах отменять рано, также отметил Василий Орлов.

«У нас все решения по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям принимаются по требованию и по согласованию с Роспотребнадзором. Да, эпидемиологическая ситуация стабилизируется, масочный режим частично отменяется. Считаю, целесообразно его сохранить в местах с массовым пребыванием. Ношение маски — это обязанность и право каждого, особенно тех, у кого слабое здоровье. Как только ситуация позволит, масочный режим будет отменён», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в зданиях правительства Амурской области официально разрешили ходить без медицинских масок с 29 марта. Мера отменена только локально.