Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим введён в Ростовской области, сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Yarregion.ru Лесной патруль

Режим будет действовать с 28 апреля по 16 октября. В этот период будут действовать дополнительные требования пожарной безопасности. Организовано также патрулирование населенных пунктов, лесных земель и сельскохозяйственных угодий в рамках мониторинга лесных пожаров и выжигания сухой растительности.

Меры воздействия к нарушителям ужесточены.