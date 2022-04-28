Пермь, , 10:53 — REGNUM Центральный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело о захвате заложника, разбое, хулиганстве, угоне автомобиля и уничтожении имущества в Перми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, в апреле и мае 2019 года пьяный мужчина совершил несколько противоправных действий. В ночное время он повредил имущество в продовольственный магазин на территории Мотовилихинского района Перми. Он ударил одного из покупателей, а затем захватил в заложники продавца. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал автомобиль, чтобы скрыться с места преступления. Однако прибывшие на место по сигналу тревоги сотрудники охранного предприятия задержали агрессивного горожанина.

Позднее пермяк со своим знакомым совершил разбойное нападение на водителя такси. На этой же машине мужчины скрылись, а впоследствии автомобиль сожгли.

Суд приговорил одного фигуранта к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать первые пять он будет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Второй фигурант осужден к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.