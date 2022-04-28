Казань, , 10:53 — REGNUM В Татарии за сутки в полицию с заявлением о мошенничестве обратились три пенсионерки. В общей сложности аферисты завладели 3,7 млн рублей, сообщает МВД по РТ.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Двоим пострадавшим позвонили и предложили заработок на фондовой бирже. Женщины переводили деньги для пополнения «своего» аккаунта на одном из сайтов «бирж».

Еще одна пенсионерка пострадала от лжебанкира. Якобы с ее лицевого счета пытаются снять деньги, для сохранения средств необходимо перевести их на «резервный счет». По указаниям звонившего женщина перевела свои накопления.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, у 81-летней жительницы Казани мошенники выманили деньги под предлогом спасения попавшей в дорожную аварию дочери.

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