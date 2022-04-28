Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может восстановиться от травмы «со дня на день». Об этом 28 апреля заявил главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Александр Овечкин Michael Miller

«Сейчас его статус — «со дня на день». Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное», — приводит слова Лавиолетта The Sports Junkies.

По его словам, есть надежда, что Овечкин восстановится к первому матчу плей-офф НХЛ.

Напомним, 36-летний Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» после подножки от вратаря Эрика Челльгрена.

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