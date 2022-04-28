Вашингтон, 28 апреля 2022, 10:52 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может восстановиться от травмы «со дня на день». Об этом 28 апреля заявил главный тренер команды Питер Лавиолетт.
«Сейчас его статус — «со дня на день». Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное», — приводит слова Лавиолетта The Sports Junkies.
По его словам, есть надежда, что Овечкин восстановится к первому матчу плей-офф НХЛ.
Напомним, 36-летний Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» после подножки от вратаря Эрика Челльгрена.
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