Вашингтон, 28 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может восстановиться от травмы «со дня на день». Об этом 28 апреля заявил главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Michael Miller Александр Овечкин

«Сейчас его статус — «со дня на день». Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное», — приводит слова Лавиолетта The Sports Junkies.

По его словам, есть надежда, что Овечкин восстановится к первому матчу плей-офф НХЛ.

Напомним, 36-летний Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» после подножки от вратаря Эрика Челльгрена.