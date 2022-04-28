Барнаул, 28 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае при подсчете статистики по распространению коронавируса ввели новое понятие. Вот уже третий день оперативный штаб не обозначает число погибших пациентов с SARS-CoV-2. Всё население поделили на: «случаи» («всего первично зарегистрировано: 266 306 случая») и «выбывших» («выбыли 264 922 человек»). В пресс-службе минздрава региона корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что таковы «новые требования по ведению статистики».

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Кем они введены — не уточняется, но, к примеру, в Иркутской области обозначают как число пациентов с коронавирусом, которые погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (673 пациента, +2 за последние сутки), так и количество жертв ковида (8606 человек, +3 за последние сутки).

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В Забайкалье статистика по смертности ещё более развернута: «На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 335 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания».

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Сама по себе алтайская формулировка о более двухстах тысячах «выбывших» выглядит весьма зловеще. Судя по всему, к ним стали причислять и тех, кто выздоровел, и тех, кто умер.

Напомним, накануне, 27 апреля, сообщалось, что всего в крае первично зарегистрировано 266 197 случаев заболеваний COVID-19. «Выбыли» 264 772 человека.

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