Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Затяжной конфликт между владельцами собак на севере Санкт-Петербурга привёл к выстрелу в голову из травматического оружия, сообщили 28 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Площадка для выгула собак Дмитрий Смирнов

Вечером 27 апреля в полицию поступило сообщение от очевидцев. На площадке для выгула собак у дома 68 по проспекту Луначарского произошел конфликт между 33-летним и 36-летним мужчинами. По предварительным данным, собачники длительное время спорили, кто в какое время должен выгуливать своих четвероногих питомцев. В результате 33-летний горожанин дважды выстрелил в оппонента из травматического оружия.

«Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Стрелявший мужчина доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный протокол по ч.1 ст.20.1 КОАП РФ (Мелкое хулиганство). У него изъят травматический пистолет «Фантом», — рассказали в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.