Нур-Султан, , 10:51 — REGNUM В Нурс-Султане в этом году 9 Мая не будет проводится шествие «Бессметный полк». Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба администрации столицы Казахстана.

«В текущем году акцию «Жаужурек полк» («Бессмертный полк») планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе «Жаужурек полк» с аккаунтами в популярных социальных сетях», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что будет сформирована единая база данных об участниках акции, а также исторические справки о ветеранах Казахстана. Внесённые данные можно будет использовать на следующих акциях.

Стоит отметить, что об отказе проводить шествие «Бессмертный полк» ранее объявили в ряде городов Казахстана. Организаторы сообщили, что в соцсетях поступает много угроз в отношении тех, кто это собирается проводить или участвовать в акции.