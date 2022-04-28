Симферополь, 28 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе, сообщает 28 апреля ЦОС ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что в результате проведенных мероприятий задержан житель Крыма 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты ВСУ, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.

По адресу проживания задержанного изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований.

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