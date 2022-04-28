Краснодар, , 10:49 — REGNUM Высокая пожароопасность прогнозируется на территории Краснодара, а также в восточных и южных районах Краснодарского края в период с 28 апреля по 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар

«Местами в восточной, южной половинах края и МО г. Краснодар ожидается высокая пожароопасность 4 класса», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В частности, в лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костры можно лишь на открытых площадках с минерализованной полосой не менее 0,5 м.