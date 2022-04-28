Калуга, , 11:39 — REGNUM В Калуге в дежурную часть отдела полиции обратился представитель магазина розничной торговли и сообщил о возможном присвоении работником торгового предприятия более 100 тысяч рублей. По данному факту подразделением дознания полиции возбуждено уголовное дело. Об этом 28 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Кража денег 40.мвд.рф

По версии правоохранителей, 37-летняя местная жительница, находясь на своем рабочем месте, после оплаты товара гражданами чек им на руки не выдавала. После чего, зная так называемый «код администратора», удаляла некоторые позиции товаров из оплаченных чеков из базы и разницу денежных средств забирала себе из кассы. Похищенные денежные средства женщина тратила на личные нужды.

В настоящее время в магазине изъята финансово-бухгалтерская документация. Ведется расследование.

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