Берлин, , 10:48 — REGNUM В Германии отсутствует достаточное количество боеспособной техники, поэтому передать Украине нечего. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Кристина Ламбрехт Kuebi

По её словам, на бумаге у немецких военных 350 боевых машин пехоты «Пума», а в действительности реально боеспособны только 150.

«150! Можно говорить, что наши возможности ограничены. Ситуация с боевым вертолетом «Тигр» ничем не отличается – только 9 из 51 машины могут взлететь», — заявила Ламбрехт, выступая в бундестаге.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев может получить от Германии 50 зенитных самоходных установок Gepard.