Оттава, 28 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Игра про строительства парка с динозаврами Parkasaurus сегодня, 28 апреля, выходит на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом пишет издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Консольная версия Parkasurus получит изменённое управление и интерфейс. В России игру приобрести пока нельзя.

Напомним, что в Parkasaurus игрокам предстоит построить свой собственный парк развлечений, населённый разными динозаврами. В процессе обустройства нужно будет следить и за здоровьем своих подопечных, и за настроением посетителей.