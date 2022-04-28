Кемерово, , 10:47 — REGNUM Студенты института инженерных технологий Кемеровского госуниверситета представили стартап 3D Printed Food. Исследования направлены на удешевление основных комплектующих для 3D-принтеров, применяемых в пищевой отрасли.

Принет для 3D-печати Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Отрадно, что проектов по импортозамещению становится больше, расширяется круг отраслей, где они успешно применяются, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Новый проект, над которым сейчас работает команда из КемГУ, позволит получать готовые продукты питания с помощью 3D-печати. Преимуществом данного проекта по сравнению с представленными на рынке является его универсальность».

Отмечается, что с помощью такого принтера можно будет печатать блинчики, оладьи и другие сахарные изделия. Принцип работы заключается в послойной печати, где вместо пластика применяются пищевые продукты.