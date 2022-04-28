Брюссель, 28 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Новую схему выдачи шенгенских виз предлагает ввести Еврокомиссия (ЕК). Об этом 28 апреля сообщается в пресс-релизе ЕК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Заявители смогут подать на визу и заплатить сборы онлайн через единую платформу ЕС вне зависимости от того, в какую страну Шенгенского пространства они собираются», — говорится в сообщении.

Также указывается, что платформа сможет самостоятельно определить, консульством какой из стран ЕС будет проведено рассмотрение заявки в случае, если путешествующий собирается сразу несколько из них.

Кроме того, отмечается, что также платформа сообщит подающему заявление о всех необходимых для этого документах и укажет на необходимость сдачи биометрических данных. При этом не сдавшим биометрические данные и владельцам новых заграничных паспортов придется посетить консульство лично.

Отметим, указанное предложение ЕК должны утвердить Европарламент и Совет ЕС, создание такой платформы должно начаться в 2024 году и в 20 226 ее планируется запустить.