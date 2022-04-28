Москва, 28 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Московской области стартовала новая программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса (МСП) «Беззалоговый экспресс. 1-10-10», запущенная областным фондом микрофинансирования, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Малый бизнес России и его друзья

Теперь число кредитных предложений для предпринимателей достигло 10. Малому бизнесу доступен заем до 1 млн рублей на срок до 10 месяцев по ставке 10% годовых.

Главное условие для получения займа «Беззалоговый Экспресс. 1-10-10» — ведение предпринимательской деятельности более двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, новые меры поддержки бизнеса вводят на территории Подмосковья.

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