Цунтинский район, Дагестан, 28 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Дагестане несколько населенных пунктов в Цунтинском районе оказались отрезанными от мира из-за обвала грунта на дорогу. Перекрыта дорога Рутул — Лучек — Джиных. Работы по расчистке завала затруднены из-за угрозы повторного обрушения породы, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Sven Dirks Последствия камнепада

Было уточнено, что сначала 22 апреля обрушился верховой откос на участке строящейся дороги. После этого в течение четырех суток обвалы происходили дважды. На верховом склоне на протяжении свыше 100 метров имеются трещины до 20 см, что говорит о возможном повторении камнепада.

«Технически, без расчистки обвала на верхней полке, произвести работы по расчистке на нижней части дороги не представляется возможным в связи с расположением дороги на серпантинном участке», — цитирует представителя минтранса Кавказ Пост.

Из-за отсутствия транспортного сообщения с селами Гельмец, Курдул, Микик и другими их жители испытывают сложности с доставкой продуктов питания и других товаров первой необходимости, пишет канал Mash Gor. Точно сказать, когда можно будет приступить к расчистке дороги, специалисты не могут.

сообщает, что все это время жите