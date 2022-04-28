Симферополь, , 10:50 — REGNUM Родители украинского олигарха, занимающего 35-ю строчку в рейтинге «Forbes-Украина» Владимира Костельмана, могут иметь бизнес в России. Михаил Костельман, чьи данные совпадают с данными отца владельца Fozzy Group, имеет в активе отель в Крыму, передаёт ИА REGNUM.

Алушта Анна Кумицкая © ИА REGNUM

С 2003 по 2018 год гостиничной компанией «Багира-2003», которая прописана в селе Приветное (Алушта), владел некий Владимир Михайлович Костельман (вероятно сам бизнесмен). Но в 2018 году он попал в санкционный список России и новым собственником ООО стал Михаил Костельман, чьи данные совпадают с данными отца миллиардера.

По тому же адресу, что и ООО, базируется одноименный отель.

Людмила Костельман занимается бизнесом в сфере недвижимости Москвы, а до этого владела компанией «Нежин», название которой совпадает с торговой маркой «Нежин». Последней владеет один из заводов украинского бизнесмена.

Владимир Костельман в своём активе имеет сеть магазинов, которые входят в Fozzy Group.

Подробнее о Костельмане в материале «Украинский олигарх зашёл на рынок России через близкую родню?»

Напомним, ранее в список украинских интересантов на российском рынке попали зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, бывший президент Украины Пётр Порошенко, депутаты Верховной рады разных созывов Александр Герега, Константин Жеваго, Вадим Новинский (бывший гражданин России), самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов, политический «отец» Владимира Зеленского — Игорь Коломойский и многие другие.

Читайте также: Украинские олигархи зарабатывают в России и спонсируют ВСУ