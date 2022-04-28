Екатеринбург, 28 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Свердловской области противопожарный режим введут с 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики по региону.

Pxhere.com Травяной пожар

Вводится запрет на использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. В круглосуточном режиме будет работать диспетчерская служба Уральской авиалесоохраны. Соблюдение мер пожарной безопасности проконтролируют местные власти, полицейские, лесные и пожарные инспекторы. Кроме того, Евгений Куйвашев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства области организовать очистку автодорог от горючих материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Ревде Свердловской области возник крупный природный пожар. Загорелась сухая растительность на площади 4,2 га. Огнеборцы не допустили распространения огня на жилой сектор.