Брянск, 28 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Водитель троллейбуса наехал на бетонный столб на улице Красноармейской в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области Троллейбус попал в ДТП

По предварительным данным, накануне вечером 50-летний водитель троллейбуса, двигавшийся по маршруту, отвлёкся на зеркало заднего вида и наехал на электроопору справа по ходу движения.

В результате ДТП пострадали три пассажира – у них различные ушибы, после осмотра медиками их отпустили с назначением лечения.