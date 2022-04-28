Пермь, 28 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Перми с 30 апреля запускают кольцевое движение наземного метро. Первые четыре дня (30 апреля – 3 мая) проезд будет бесплатным. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на гендиректора Пермской пригородной компании Сергея Канцура.

stepanov-ka Электропоезд «Ласточка»

Стоимость проезда на электричке в пределах Пермской агломерации составит 32 рубля. Тариф начнет действовать с 4 мая. Пермякам дают время для бесплатного проезда на пригородных электричках «Ласточка», чтобы оценить новый маршрут.

Современные поезда будут курсировать по маршруту Пермь II, Пермь-Сортировочная, Кабельная, Левшино и Пермь I. Общее время в пути на кольцевом маршруте составит 1 час 20 минут.