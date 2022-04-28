Ньон, Швейцария, 28 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может ввести формат «Финала четырёх» в Лиге чемпионов. Об этом 28 апреля сообщает The Times.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

По информации издания, УЕФА рассматривает вариант изменения формата плей-офф турнира. В полуфинальной стадии вместо двухматчевых противостояний может быть введён «Финал четырёх».

Такой формат подразумевает, что количество матчей на стадии ½ финала в каждой из пар будет сокращено до одного. При этом полуфиналы и финал будут проводиться в одном городе в течение одной недели.

Отмечается, что такое предложение выдвинула Европейская ассоциация клубов (ECA). Возможные изменения могут быть введены с сезона 2024/25.