Воронеж, 28 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Четыре человека получили травмы при столкновении микроавтобуса с КамАЗом в Воронежской области в ночь на 28 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 02:30 в Богучарском районе на 766 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Benz Vito, житель Московской области, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ.

В результате аварии травмы получили четыре пассажира Mercedes — две женщины, 64 и 66 лет, и мужчины 32 и 40 лет, все жители Московской области. Они госпитализированы.

По факту аварии полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.