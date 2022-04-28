Ярославль, 28 апреля 2022, 11:26 — REGNUM Ярославская областная дума прекратила полномочия депутата, председателя комитета по ЖКК Александра Тарасенкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Тарасенков
Александр Тарасенков
Ярославская областная дума

Александр Тарасенков назначен первым заместителем и исполняющим обязанности главы городского округа Переславль-Залесский. Совмещение работы в исполнительной власти со статусом депутата невозможно, поэтому Тарасенков написал заявление о сложении полномочий.

Вопрос о сложении депутатских полномочий Александра Тарасенкова дума рассмотрел без обсуждения. По итогам голосования председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий пожелал бывшему коллеге «реализовать свой потенциал, накопленный в стенах Ярославской областной думы».

В мае депутатам предстоит избрать нового главу комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию.

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