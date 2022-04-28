Ярославль, 28 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Ярославская областная дума прекратила полномочия депутата, председателя комитета по ЖКК Александра Тарасенкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Александр Тарасенков

Александр Тарасенков назначен первым заместителем и исполняющим обязанности главы городского округа Переславль-Залесский. Совмещение работы в исполнительной власти со статусом депутата невозможно, поэтому Тарасенков написал заявление о сложении полномочий.

Вопрос о сложении депутатских полномочий Александра Тарасенкова дума рассмотрел без обсуждения. По итогам голосования председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий пожелал бывшему коллеге «реализовать свой потенциал, накопленный в стенах Ярославской областной думы».

В мае депутатам предстоит избрать нового главу комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию.