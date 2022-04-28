Москва, 28 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Если Россия не сможет найти новую логистику поставок комплектующих, то с августа 2022 года в экономике могут возникнуть серьезные проблемы, которые, в числе прочего, обернутся и ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Сейчас экономика РФ работает на запасах. А если не будет поставок и мы не найдем новую логистику в азиатском направлении, то с августа могут возникнуть довольно серьезные проблемы, которые способны серьезно повлиять на инфляцию. Кроме того, многое зависит от того, как поведут себя курсы валют и Центральный банк с ключевой ставкой, — сказал Остапкович. — При позитивном сценарии инфляция в РФ составит 20-23%. При консервативном сценарии она будет 23-26%. При негативном – 26-30%. Но точную цифру сейчас, разумеется, никто не скажет. Если вам говорят точную цифру, например, что инфляция будет 21,5%, то это экономическое шарлатанство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович оценил прогнозы главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о 20-процентной инфляции в РФ в 2022 году.