Якутск, , 10:53 — REGNUM Практика назначения главы регионов может привести к росту оппозиционных настроений и падению рейтинга власти. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля политолог Якутии Андрей Данилов.

Выборы Minsvyaz.ru

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«Я был, есть и буду сторонником демократичности. Любые выборы, будь то муниципальные, выборы в парламент, президента, главы республики, руководителя района или села должны быть прямыми, открытыми, чтобы люди могли выразить своё мнение. Это прежде всего необходимо для легитимности избранных персон», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что, когда в регион приезжают назначенные руководители-варяги, их команда часто вступает в конфликт с местной элитой, и «начинается очередная делёжка собственности, сфер влияния, предприятий и прочего, московский капитал проникает активно в регионы». Эксперт предположил, что главным аргументом для отмены выборов станет необходимость экономии средств.

«Эта логика, я думаю, не понравиться большинству, тем более в национальных республиках. Нам хочется видеть местные кадры в руководстве регионом. Человек должен быть из Якутии, он должен знать специфику региона. В сегодняшних условиях демократичность и легитимность власти стратегически необходимы, чтобы потом состоялись нормально выборы президента, в Госдуму РФ и в региональные парламенты. Если Госдума примет ещё и такой закон в условиях происходящих экономических событий, рейтинг власти упадёт — всех тех, кто выдвинет и будет принимать такой закон и подпишет его. И оппозиция, я думаю, возьмёт это на вооружение, что опять-таки отразится и на легитимности власти, и на её рейтинге», — сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщали о возможности отмены прямых выборов губернаторов регионов России. Возможно, нововведение будет действовать только в 2022 году.