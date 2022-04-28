Пенза, , 10:54 — REGNUM Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Пензенской области еще на месяц продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление 28 апреля подписал губернатор Олег Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

В документе говорится, что режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 31 мая включительно.

Режим самоизоляции рекомендован беременным женщинам, жителям в возрасте старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19 и гражданам с хроническими заболеваниями.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области первичную вакцинацию от COVID-19 прошли около 804 тыс. жителей области, что составляет 94,7% от плана.

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