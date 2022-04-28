Москва, 28 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день ключевые зарубежные курортные направления для граждан РФ, такие как Турция и Египет, доступны для поездок. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туристы

«Мы сейчас с Минтрасом и Росавиацией сосредоточены на том, чтобы поездки по массовым зарубежным направлениям были доступны. Это Турция, Египет. Здесь важны дополнительные возможности по перевозки. Есть прямое сообщение со Стамбулом, рядом курортов Египта. Но объёмы недостаточные, и мы работаем по тому, чтобы в том числе начать перевозку в рамках чартеров», — сказала Догузова.

По её словам, сейчас также доступны ОАЭ, Катар, Шри-Ланка, Бахрейн и Сейшелы: «Планируется запустить сообщение с Мальдивами. Недальние направления – Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия. В ряд стран можно добираться с пересадками, но мы просим туристов учитывать текущие обстоятельства и внимательно подходить к организации зарубежных поездок».