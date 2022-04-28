Екатеринбург, 28 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за Екатеринбург, в адрес которого ранее оскорбительно высказался телеведущий Владимир Соловьёв. Слова главы региона приведены в его аккаунтах в соцсетях.

Gubernator96.ru Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Куйвашев отметил, что Соловьев обозвал Екатеринбург на всю страну такими словами, которые невозможно повторить — не позволяет воспитание.

«Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор выразил уверенность в том, что после высказываний Соловьева число слушателей его лекций в столице Урала сильно уменьшится, а горожане будут ждать его, чтобы ответить на обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это произошло в ходе интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Примечательно, что последний не смог вступиться за Екатеринбург.