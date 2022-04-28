Лос-Анджелес, США, 28 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В видеоиграх Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard стала доступна новая функция античита Ricochet — программы, призванной бороться с недобросовестными геймерами. Об этом 28 апреля пишет издание Eurogamer.

Activision — Activision Обложка игры «Call of Duty: Warzone»

Новая функция называется «маскировка», она делает всех игроков невидимыми для пользователей, которые используют читы. Как говорят разработчики инициативы, это решение поможет добросовестным геймерам получить справедливое преимущество над теми, кто пытается «обмануть игру».

Ранее в античите Ricochet также была реализована функция «щит», которая делала обычных игроков неуязвимыми для читеров.