Самара, 28 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Сеть логистических парков намерены создать в Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона. Областной кабинет министров одобрил изменения в закон Самарской области «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области». Проект закона направлен на утверждение Самарской губернской думы.

Сообщается, что в регионе намерены создать сеть логистических парков. Самарская область имеет выгодное экономико-географическое и транспортное положение, регион входит в число приграничных геостратегических территорий России, соприкасается с Казахстаном, а также является местом пересечения оптимальных логистических маршрутов и международных транспортных коридоров и «Запад-Восток» и «Север-Юг».

Отмечается, что руководство области также намерено создать промышленный технопарк «Жигулевская долина-2» около действующего технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Сообщается, что земельные участки под реализацию таких инвестиционных проектов, находящиеся в государственной собственности, предложено предоставлять в аренду без проведения торгов.

«Фактически мы снимаем еще один барьер для инвесторов, готовых разметить свой бизнес в Самарской области. Мы создали в Самарской области целый ряд индустриальных парков, приступаем к созданию «Жигулевской долины-2», и у нас уже есть инвесторы, готовые развивать там не только науку, но и производство. Мы фактически облегчаем им доступ к этой инфраструктуре», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора – председателя правительства области Виктора Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году было реализовано 25 инвестиционных проектов. Рост инвестиций в экономику региона по итогам прошлого года составил 22,5%.