Екатеринбург, 28 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Тела троих мужчин обнаружили в автомобиле в Екатеринбурге. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Подозрительную машину заметили 27 апреля на улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти мужчин. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Личности мужчин установлены. Все они ранее были судимы. Автомобиль принадлежит супруге одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома на машине еще в выходные и с тех пор не появлялся, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.