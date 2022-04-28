Луганск, 28 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 14 человек личного состава. Об этом 28 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 14 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли семь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница приграничной Нехотеевки пожаловалась губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что ей предложили самостоятельно убрать снаряд, застрявший во дворе после обстрела со стороны Украины.