Париж, 28 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Согласно результатам опроса Elabe, 61% жителей Франции хотят, чтобы в июне было избрано большинство оппозиционных Эммануэлю Макрону депутатов, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

И наоборот, 39% респондентов хотят, чтобы в Национальной ассамблее было большинство сторонников президента Франции.

В 2017 году только 47% опрошенных заявили, что хотят видеть больше оппозиционных депутатов.

Опрос проводился онлайн 26 и 27 апреля среди 1002 человек старше 18 лет.

Напомним, после второго тура президентских выборов во Франции стартует кампания по выборам в законодательные органы, которые состоятся 12 и 19 июня. Оппозиция, похоже, твердо намерена не давать Эммануэлю Макрону получить большинство в парламенте. Жан-Люк Меланшон призвал французов «избрать его премьер-министром», Марин Ле Пен хочет стать депутатом, а Эрик Земмур хочет создать союз «национального блока».