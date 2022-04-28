Москва, 28 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В случае отмены тура клиенты могут договориться с туроператорами о переносе поездок на другие даты или в другие места, либо аннулировать тур и вернуть денежные средства. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

skeeze Туристы

«Первый вариант – договариваться с туроператорами о переносе туров на другие доступные места или на другие даты. Второй вариант – по договорённости аннулировать тур и оформить возврат средств. Третий вариант – турист может обратиться в суд и взыскать средства», — сказала Догузова.

Она назвала сложившуюся ситуацию сложной, поскольку туроператоры не могут одномоментно вернуть средства из-за того, что при оформлении туров часть денег сразу же идёт за рубеж для оформления поездок: «Тут ситуация очень непростая. Мы просим туроператоров максимально идти навстречу туристам, и там, где это возможно, оформлять переносы или возвращать деньги».