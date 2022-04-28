Москва, 28 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Заявки европейских потребителей на российский газ к 28 апреля увеличились до 62,9 млн кубометров против прежнего значения в 48,7 млн кубометров. Об этом официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов сообщил журналистам.

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Он отметил, что подача газа для транзита через территорию Украины происходит в штатном режиме и в соответствии с подтверждёнными заявками из Европы — 62,9 млн кубометров на 28 апреля.

Максимальный объём заявок от европейских потребителей составлял 109,6 млн кубометров, это было в начале марта.

27 апреля объём заявок составлял 48,7 млн кубометров. Это меньше, чем поставки по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину — около 109,5 млн кубометров в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение закупки российского газа наблюдалось в Европе в последнее время на фоне снижения спотовых цен, роста ветрогенерации и потепления.

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