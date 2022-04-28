Москва, , 10:31 — REGNUM На сегодняшний день из-за сложной экономической ситуации в непростом положении оказались как туристы, так и туроператоры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Работа туроператоров в зимнее время Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вопрос отмены туров – один из самых острых. В сложной ситуации оказались и туристы, и туроператоры, и агенты. Мы стараемся соблюсти баланс интересов и делаем всё, чтобы туры состоялись или были перенесены», — сказала Догузова.

Она заявила о важности сохранения устойчивости отрасли: «Банкротство операторов отражается на туристах. Важно сохранить устойчивость отрасли в непростых условиях».