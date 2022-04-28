Донецк, 28 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе более чем 2,3 тыс. обстрелов в общей сложности свыше 23,7 тысячи боеприпасов. Об этом 28 апреля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 71 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2327 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2098. Всего противником выпущено 23 706 боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в это число входит 25 ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», четыре ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч», шесть ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 3039 ракет РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «идиотическое» предложение США включить Россию в список стран — спонсоров терроризма не останется без ответа.